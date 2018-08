Trajectcontrole moet snelheid op N8 terugdringen INSTALLATIE VAN CAMERA'S ZAL TOT HALF OKTOBER VERKEERSHINDER VEROORZAKEN RONNY DE COSTER

23 augustus 2018

02u42 0 Kluisbergen Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden om op de N8 tussen Leupegem en Berchem camera's voor trajectcontrole te installeren. Tot half oktober zal er hinder zijn op de drukke gewestweg.

Er komen twee camerapunten op acht kilometer van elkaar: één ter hoogte van Vergalle NV in Oudenaarde en één ter hoogte van Van Maercke Roeland NV in Kluisbergen. Op beide plaatsen komen telkens twee camera's die de nummerplaten van de voorbijkomende auto's registreren. Daarnaast zijn er op de twee locaties telkens ook twee camera's die de verkeerssituatie continue filmen. Aan de kant Oudenaarde komen alle camera's op één paal, terwijl in Kluisbergen een paal aan beide kanten van de weg komt.





Ter hoogte van de doortocht door Melden staan langs de N8 wel twee flitspalen, maar die hebben slechts een heel plaatselijk effect. Trajectcontrole moet de snelheid over een langere afstand terugdringen.





Het systeem meet de snelheid van het verkeer over een afstand van 8 kilometer. Het is één van de 34 nieuwe trajectcontroles die minister Ben Weyts (N-VA) langs gewestwegen onlangs heeft geactiveerd. Nog eens 70 tracés langs gewestwegen staan op de planning.





In de loop van 2019 moeten ook de eerste 40 locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera's, die zowel dienen voor trajectcontrole als voor criminaliteitsbestrijding.





Risicoweg

Weyts motiveert de keuze van deze vorm van snelheidscontroles als "een rechtvaardig én efficiënt middel in de strijd voor minder verkeersdoden". Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden, ook voor en na het gecontroleerde traject.





De N8 staat bekend als een risicoweg, waar in het verleden ook al veel zware ongevallen gebeurd zijn. De maximaal toegelaten snelheid bedraagt er 70 kilometer per uur, maar veel chauffeurs lappen die limiet aan hun laars, zo blijkt uit snelheidscontroles door de politie.





Verkeershinder

De voorbereiding van de plaatsing van de camera's is woensdag gestart. Het werk zal tot bijna half oktober duren. Het fietspad zal tijdelijk afgesloten zijn in beide richtingen. Fietsers moeten op de rijbaan. Ter hoogte van de werkzaamheden is er een versmalde rijstrook in beide richtingen.





Tijdens het plaatsen en afregelen van de camera's is er wisselend verkeer. En tijdens de werkzaamheden is een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur van kracht.





Tegen 12 oktober moet de trajectcontrole gebruiksklaar zijn. Meer info over de werken is te vinden bij het Agentschap Wegen en Verkeer op www.wegenenverkeer.be.