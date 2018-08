Touwtrekken en Wim Soutaer op Vlaamse Kermis van K'rdju 02 augustus 2018

02u35 0 Kluisbergen De Vlaamse Kermis van de jeugdvereniging K'rdju in de Kluisbergse wijk Lamont is dit weekend aan haar 42ste editie toe.

In en rond de feesttent in de Ter Boekerstraat is er zaterdagavond vanaf 21 uur de grote fuif met dj's Vandito, D-Mike, Lanier, Alpha Party en Remastered 2 dj's. Op zondag is er vanaf 12 uur de jaarlijkse barbecue.





"Een van de hoogtepunten van onze kermis blijft het kampioenschap touwtrekken dat vanaf 14 uur aanvangt", zegt bestuurslid Evi Vande Kerkhove. "Dames- en herenploegen nemen het dan tegen elkaar op."





Als afsluiter is er zondagavond vanaf 20 uur een Thé Dansant met om 20.30 uur een optreden van The Kwaremont Brodders, gevolgd door een optreden van Wim Soutaer en een after-party met de Remastered 2 dj's.





Tickets via 0499/43.71.18. (TVR)