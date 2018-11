Toneel Tegen Wind en Stroom speelt komedie ‘Geveld door ‘t geld’ in zaal De Brug Lieke D'hondt

08 november 2018

11u12 0 Kluisbergen De Koninklijke Toneelvereniging Tegen Wind en Stroom (TWS) heeft haar najaarsproductie klaar. Vanaf 9 november spelen de acteurs uit Kluisbergen het stuk ‘Geveld door ’t geld’, een komedie van Michael Cooney in de regie van Bert Van Poucke.

‘Geveld door ’t geld’ gaat over Eric Dedekker, die zijn ontslag na twee jaar nog steeds niet aan zijn vrouw heeft verteld. Hij bedenkt een plan om de dalende inkomsten te compenseren en creëert fictieve huurders om via verschillende instanties geld te blijven ontvangen. Als er plots een inspecteur van de RSZ voor zijn deur staat, gebeuren er gekke misverstanden en persoonsverwisselingen.

Tegen Wind en Stroom speelt haar najaarsproductie zeven keer in zaal De Brug, Brugzavel 25 in Kluisbergen. De première is op vrijdag 9 november, daarna zijn er voorstellingen op 11, 12, 16, 18, 23 en 24 november. Tickets kosten tien euro en zijn te reserveren op de website www.toneeltws.be of op het nummer 0484/45.63.35.