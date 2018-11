Tien werkdagen hinder door wegenwerken aan Zandstraat Lieke D'hondt

27 november 2018

13u45 1 Kluisbergen Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf 4 december een structureel onderhoud uitvoeren aan de Zandstraat in Kluisbergen.

De werken zullen zich situeren tussen de Hoogbergstraat en het kruispunt van de Zandstraat met de Berchemsesteenweg (N36). Het Agentschap wil zo alle zones die de afgelopen twee jaar nog niet vernieuwd werden voorzien van een nieuwe toplaag in afwachting van een volledige herinrichting van de gewestweg.

In de Zandstraat zal tijdens de werken éénrichtingsverkeer gelden voor het verkeer dat van de N60 in de richting van de Berchemsesteenweg wil. Het verkeer komende van de Berchemsesteenweg zal een omleiding moeten volgen via de Zonnestraat en de Kruisstraat. De werken zullen tien werkdagen duren.