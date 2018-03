Tentoonstelling op site elektriciteitscentrale 22 maart 2018

De site van de gesloopte elektriciteitscentrale in Ruien (Kluisbergen) zal vanaf eind juni een zomer lang het decor zijn van een expositie over de rijke geschiedenis van de centrale. VRT-journalist Marc Peirs en auteur Maja Wolny zetten hun schouders onder het project. De organisatoren verzamelden ondertussen beeldmateriaal, objecten en getuigenissen van ex-werknemers en kaderleden die op de site hebben gewerkt. Zo zal de elektriciteitscentrale, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van heel wat Kluisbergenaars, even opnieuw tot leven komen. Wie dat wil, kan ook een actieve rol spelen tijdens de expositie. De organisatoren zijn namelijk nog op zoek naar vrijwilligers die de bezoekers op één of meerdere dagen willen ontvangen op de tentoonstelling. Potentiële gastvrouwen en -heren kunnen zich aanmelden bij Marleen Depraetere van de dienst Toerisme en Cultuur. Dat kan door te mailen naar marleen.depraetere@kluisbergen.be of door te bellen naar 055/23.16.19. (LDO)