Tekenacademie krijgt nieuw lokaal aan oude pastorie 26 maart 2018

02u40 0 Kluisbergen De tekenacademie in Kluisbergen zal over enkele maanden verhuizen naar een nieuw lokaal. Dat komt er in een nieuwbouw aan de oude pastorie in de Stationsstraat die de gemeente binnenkort laat bouwen.

De vele knutselwerken en tekeningen aan de muur verhullen het enigszins, maar het oude zaaltje naast feestzaal Brugzavel, waar de tekenacademie nu zit, is al aardig versleten. De kinderen zullen er in de toekomst dan ook geen les meer krijgen. Het zaaltje krijgt een nieuwe invulling en de tekenacademie verhuist na de paasvakantie tijdelijk naar een mobiele container aan Brugzavel. Uiteindelijk zullen ze een vaste stek krijgen in een nieuwbouw aan de oude pastorie. "We vertrekken hier wel een beetje met een dubbel gevoel", zegt lerares Thea Loontjens. "Zowel de kinderen als ik zaten hier graag. Het is een lokaal met een ziel. Juist omdat het een oud lokaal is, moesten we niet bang zijn om iets vuil te maken. Het gebouw is na al die jaren wel een beetje verkommerd, daarom is het goed dat we een nieuw lokaal krijgen." De gemeente start nu een gunningsprocedure op voor de bouw. Het zal dus nog even wachten zijn tot de academie definitief kan verhuizen. (LDO)