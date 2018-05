Supporteren voor Duivels langs Schelde TIM DE BACKER EN JONAS CREMENT ORGANISEREN WK-DORP LIEKE D'HONDT

23 mei 2018

02u56 0 Kluisbergen Fans van de Rode Duivels kunnen tijdens het wereldkampioenschap terecht op het bedrijventerrein aan de Scheldekaai in Berchem (Kluisbergen). Jonas Crement en Tim De Backer zetten er een gratis fandorp op poten.

De Rode Duivels beginnen op 18 juni aan hun WK en dat kunnen voetbalfans op groot scherm volgen aan de Scheldekaai in Berchem. Jonas Crement en Tim De Backer werken samen met drankenhandelaar Filip Meurez om er een gratis WK-dorp in te richten. De Backer deed dat al tijdens de vorige kampioenschappen op het Kwaremontplein waar hij een horecazaak heeft, maar nu wijkt het feestgebeuren uit naar het bedrijventerrein. "Het Kwaremontplein ligt volledig tussen de huizen, waardoor er vaak overlast was voor de buurt. Niet alleen op het vlak van geluid, maar ook wildplassers gingen er hun gang", legt Crement uit.





Bedrijventerrein

"Toen ik hoorde dat Jonas en Filip zin hadden om mee hun schouders onder het WK-dorp te zetten, hebben we besloten om het dit jaar op het bedrijventerrein te organiseren. Zo ontzien we de buurt een beetje", vult De Backer aan. "Op deze plek zijn er geen omwonenden en de bedrijven zijn op het moment van de wedstrijden dicht. We zullen dus geen lawaaihinder veroorzaken en we voorzien ook het nodige sanitair. Er is ook voldoende parking om een massa supporters te ontvangen en bij slecht weer kunnen we uitwijken naar een leegstaande loods", zegt Crement.





Groot scherm en standjes

De organisatoren doen er alles aan opdat de voetbalfans van de wedstrijden kunnen genieten. Ze regelden een groot scherm en er zullen standjes zijn met eten en drinken. Lokale dj's zullen het publiek voor en na de wedstrijden entertainen en voor de kinderen zal er een springkasteel en randanimatie zijn. "We willen met ons WK-dorp het aanwezige publiek onderdompelen in een wereldkampioenschapssfeer en de Kluisbergenaren de mogelijkheid geven om samen de wedstrijden te volgen. We zijn bovendien de enigen in Kluisbergen die een dergelijk evenement organiseren tijdens het WK. We hopen dat we een maand lang onze nationale ploeg kunnen steunen en feest kunnen vieren."





Panama

Op maandag 18 juni is het dorp voor de eerste keer geopend. Dan spelen de Rode Duivels om 17 uur hun eerste wedstrijd tegen Panama. De volgende wedstrijden zijn op zaterdag 23 juni om 14 uur en donderdag 28 juni om 20 uur.





Als België de poulefase van het WK overleeft, zullen de organisatoren ook de volgende wedstrijden uitzenden. "Al zullen we voor de kwartfinale op 6 of 7 juli wel uitwijken naar het terrein van Berchem Bruist dat dan volop aan de gang is. Bij een eventuele halve finale of finale keren we terug naar de oevers langs de Schelde", besluit Crement.