Stukje Oude Kwaremont hersteld 17 maart 2018

De gemeente Kluisbergen heeft een strook van een tiental meter op de Oude Kwaremont laten herstellen. De kasseien lagen er erg slecht bij. Intussen zitten de kasseien weer netjes in de grond, maar het verkeer mag er nog niet overrijden. Rond de heraangelegde zone werden dranghekken en betonblokken geplaatst over de volledige breedte van de weg. Het verkeer kan de Oude Kwaremont wel nog op, maar kan niet tot boven rijden via de Broektestraat. Omrijden kan via de Ommegangstraat en het Kwaremontplein. (LDO)