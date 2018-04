Student Kjell organiseert Double Dirt 17 april 2018

Met vier klasgenoten van de afdeling 'Sport en Bewegen' aan Howest Brugge organiseert de 19-jarige Kjell Vindevogel, zoon van Mario en Sylvie Van der Beken, uit Ename als jaarproject 'Double Dirt'. Dat wordt een combinatie van mountainbike en trailrun. Het parcours behelst 2,8 km fietsen en 1,5 km lopen op zaterdag 21 april in het Kluisbos te Kluisbergen.De start is om 14 uur, de finale om 17.45 uur, waarna nog een gezellig samenzijn met optredens volgt. De wedstrijden gebeuren in poulesysteem zodat elke deelnemer meermaals het parcours kan afleggen. Info en inschrijvingen via www.doubledirt.be of bij Kjell via 0474/47.70.66.





(MAN)