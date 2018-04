Springen, spelen en genieten aan het Kluisbos 19 april 2018

Een gezellige drukte in recreatiedomein Kluisbos op Buitenspeeldag. De jeugddienst en sportdienst van de gemeente stelden er verschillende springkastelen op, waar de kinderen zich maar al te graag op uitleefden. Er waren ook gocarts en reuzegrote gezelschapspellen zoals Twister en Vier op 'n rij. Veel kinderen genoten ervan om te spelen op de glijbanen en in de zandbak van het domein. Ook de mama's en de papa's kwamen meespelen of genoten met een drankje van de zon in Kluisbergen.





(LDO)