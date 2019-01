Sociale bouwmaatschappij investeert meer dan 3 miljoen in Pelikaanwijk 9 nieuwe huizen en energierenovatie voor 62 bestaande huurwoningen Ronny De Coster

11 januari 2019

16u30 0 Kluisbergen In de Pelikaanwijk in Kluisbergen is vandaag de symbolische eerste steen gelegd voor de bouw van negen sociale woningen. De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen investeerde er ook in het energiezuiniger maken van de bestaande 62 huurwoningen. Totale investering: 3,1 miljoen euro. Intussen liggen ook plannen voor sociale bouwprojecten op de sites Roselinde en De Waele op de tekentafel.

Negen nieuwe woningen worden gebouw aan het begin van de Pelikaanwijk in Kluisbergen. Ze komen op een terrein waar acht oude huizen werden gesloopt. “Het worden huurwoningen met twee slaapkamers”, zegt Jeanique Van Den Heede, directeur van de bouwmaatschappij. Samen met haar voorzitter Stefaan Vercamer legde ze vandaag de symbolische eerste steen.

“Het is de bedoeling, dat deze nieuwe woningen begin 2020 instapklaar zijn. We doen hier een investering van 1,3 miljoen euro”, becijfert Van Den Heede.

Nog eens 1,8 miljoen euro heeft de sociale bouwmaatschappij besteed aan de renovatie van de bestaande 62 huurwoningen in de Pekikaanwijk, die gebouwd zijn in de jaren 70 en 80.

Energiefactuur verlagen

“De focus lag op energierenovaties”, zegt Stefaan Vercamer (CD&V). “Alle huurwoningen kregen een nieuw dak, nieuw schrijnwerk en ook spouwmuurisolatie. We hebben ze ook voorzien van een ventilatiesysteem en een nieuwe centrale verwarming. Het zijn investeringen die ervoor zorgen, dat de energiefactuur van de huurders daalt en dat hun wooncomfort groter wordt”, legt Vercamer uit.

Maar liefst 1.600 mensen in de Vlaamse Ardennen staan op de wachtlijst voor en sociale huurwoning. Daarvan zijn er 293 kandidaten in Kluisbergen. 80% van hen zijn alleenstaanden en éénoudergezinnen Stefaan Vercamer, voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen

Nog 1.600 mensen wachten

De nood aan sociale woningen in de Vlaamse Ardennen blijft groot. “Maar liefst 1.600 mensen staan op de wachtlijst. Daarvan zijn er 293 kandidaten in Kluisbergen. 80% van hen zijn alleenstaanden en éénoudergezinnen”, weet Vercamer.

Vlaanderen legt elke gemeente een objectief op. Zo moet Kluisbergen tegen 2023 nog 43 sociale huurwoningen realiseren. “We gaan dat cijfer halen en zelfs overtreffen en zullen aan 55 nieuwe sociale huurwoningen komen: op de site De Waele zijn 19 woningen voorzien tegen 2020, op de site Rosalinde bouwen we 27 huur- en 7 koopwoningen tegen 2021 en daarbij komen dan nog de 9 waarvan we vandaag de eerste steen hebben gelegd”, rekent Vercamer uit.

“Dat we het vooropgesteld objectief zullen behalen, is overigens niet alleen te danken aan onze bouwmaatschappij, maar ook aan het gemeentebestuur, dat de sociale woningbouw in Kluisbergen volop steunt”, benadrukt de voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.