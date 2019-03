Sociaal huisvestingsproject op site De Waele geeft zinvolle bestemming aan oud fabrieksterrein: “Ideaal voor alleenstaanden en kleine gezinnen” Lieke D'hondt

25 maart 2019

15u56 0 Kluisbergen Op de site De Waele in de Stationsstraat in Berchem (Kluisbergen) is de symbolische eerste steen gelegd van een nieuw sociaal woonproject. De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen bouwt op de site 19 sociale woongelegenheden, vooral gericht op alleenstaanden en éénoudergezinnen. Het project is goed voor een investering van 2.962.030 euro.

Jarenlang hebben de gebouwen van breigoedfabriek De Waele in de Stationsstraat leeg gestaan, maar nu krijgt de site een nieuwe invulling. De oude gebouwen zijn al een hele tijd gesloopt, de gronden zijn gesaneerd en de voorbereidingen zijn getroffen om er 19 woongelegenheden op te trekken. Er komen 4 huizen met tuintjes en 15 appartementen. Tussen de appartementen en de woningen voorzien de architecten een groene zone. Voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Stefaan Vercamer legt samen met directrice Jeanique Van Den Heede de eerste steen. “De samenwerking tussen de gemeente, intercommunale Solva en onze huisvestingsmaatschappij zorgt ervoor dat we op deze site een gemengd project kunnen realiseren”, vertelt Vercamer. “Solva heeft al een deel private woonontwikkeling gerealiseerd, nu komen er nog eens 19 sociale huurwoningen bij. Dat betekent dat we hier verschillende woonvormen voor verschillende doelgroepen op één site vinden. Het creëert een goede sociale mix en dat is belangrijk voor de leefbaarheid. Bovendien is het project een voorbeeld van het duurzaamheidsbeleid van onze huisvestingsmaatschappij. Een verlaten site is gesaneerd en krijgt een nieuwe zinvolle bestemming.”

Inhaalbeweging

De Sociale Huisvestingsmaatschappij maakt werk van sociale woonprojecten in Kluisbergen omdat daar in het verleden minder in is geïnvesteerd. Momenteel beschikt Kluisbergen over 61 sociale huurwoningen. In de komende jaren zullen daar 55 woningen bijkomen, want ook in Rosalinde komen er 27 extra woningen en in de Pelikaanwijk nog eens 9. “Op die manier zullen we het streefcijfer van 43 extra woningen tegen 2023 ruimschoots halen”, vertelt Vercamer.

Dat er nood is aan meer sociale woningen in Kluisbergen, blijkt ook uit de wachtlijsten met mensen die een sociale woning zoeken. “In Kluisbergen staan er momenteel 293 mensen op de wachtlijst. Onder hen zijn 169 alleenstaanden. Er zijn ook 71 éénoudergezinnen op zoek naar een sociale huurwoning. Daaruit blijkt de nood aan meer sociale woningen en vooral ook kleine woningen met twee slaapkamers zoals hier op stapel staat”, legt Vercamer uit. “Twee van de woningen zullen ook aangepast zijn voor huurders met een fysieke beperking”, vult directrice Van Den Heede aan. “Als alles volgens schema verloopt, zal het nieuwbouwproject in de tweede helft van 2020 klaar zijn.”