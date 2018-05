Snelle lift naar Barcelona kan wereldreis opleveren 16 mei 2018

Ilka Dhondt (22) uit Kluisbergen en Amber Quinze (23) uit Oudenaarde tellen de dagen af tot 2 juli. Dan begint de Barcelona Express, een zesdaagse liftwedstrijd met als inzet een wereldreis. "Wij gaan voor de overwinning", klinkt het.





De Barcelona Express is een internationale wedstrijd waarbij jongeren in etappes zo snel mogelijk naar Barcelona moeten liften. De opbrengst van de race gaat naar een herbebossingsproject in Kenia, de deelnemers kunnen een wereldreis winnen. "Tijdens de race kunnen we nog extra uitdagingen spelen die bonusseconden kunnen opleveren. We kunnen bijvoorbeeld geld inzamelen voor het herbebossingsproject in ruil voor seconden", leggen de vriendinnen uit. Het duo klinkt alvast strijdvaardig. "We doen niet mee om te feesten. Wij willen winnen." (LDO)