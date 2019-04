Seingever Frans Platteau is al vijftig jaar actief: "Problemen met koppigaards, maar nooit een Ronde gemist" Lieke D'hondt

11u48 2 Kluisbergen Wie ook niet kan wachten tot de Ronde van Vlaanderen is Frans Platteau (72) van de Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers in Kluisbergen. Hij is al vijftig jaar lang seingever en heeft in al die tijd geen enkele Ronde van Vlaanderen gemist.

"Vijftig jaar geleden ben ik er toevallig ingerold. Ze waren toen dringend op zoek naar nieuwe seingevers en ze kwamen bij mij terecht. Ik kon moeilijk nee zeggen en zo deed ik mijn eerste lokale koers in Tiegem." Die eerste koers viel zodanig goed in de smaak dat hij tot op vandaag nog actief is als seingever. Hij verhuisde in 1989 van zijn lokale club in Tiegem naar de Scheldetrappers in Kluisbergen.

"Eerst deden we veel lokale koersen, daarna kwamen de grote koersen die hier hun doortocht hebben. De belangrijkste is zeker de Ronde van Vlaanderen. Ik heb er nog geen enkele gemist", vertelt seingever Frans trots.

Paar pintjes

Seingever zijn is voor hem een plezier. "Want voor het geld moet je het niet doen. We krijgen voor een doortocht van de renners tien euro. Dat is niet veel, want als je een paar pintjes drinkt is het al op", lacht Frans. "Bovendien heb je vaak problemen. Er lopen nogal wat koppigaards rond. Vooral bij de wielertoeristen. Ze zijn soms agressief naar ons toe omdat ze niet willen stoppen bij een oversteekplaats waar de auto's voorrang hebben. Er zijn ook bestuurders die niet luisteren en dan moeten we soms hun nummerplaat doorgeven aan de politie. Al doe ik dat niet graag. Ik probeer liefst samen een oplossing te vinden."

Ook nu zondag 7 april vat Frans Platteau post ergens op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. (LDO)