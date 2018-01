Schooltuin ideaal om vogels te spotten 03u00 0 Foto Ronny De Coster De leerlingen mochten vogels spotten, voederen en tellen. Kluisbergen De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Vrije School Ruien zijn sinds deze week helemaal in de ban van vogels.

Ze toveren een oude klas om tot een schuilhut en slaan van daaruit de roodborstjes, vinken, merels en mezen gade met verrekijkers. Om de vogels te lokken, zorgen de leerlingen voor een feestmaal. "Met vetbollen, noten, zaden en oud brood hebben we de schooltuin omgetoverd in een grote voederplaats", legt meester Robin uit. De leerlingen hopen dat ze deze week heel wat vogels kunnen bestuderen, want ze nemen ook deel aan De Vogeltelweek van Natuurpunt. Die loopt voor scholen van 22 tot en met 26 januari. Tijd genoeg dus om nog even te oefenen. (LDO)