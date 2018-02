Samsonite bouwt magazijn op site vroegere centrale UITBREIDING ZAL NAAR SCHATTING 40 TOT 60 NIEUWE JOBS CREËREN RONNY DE COSTER

21 februari 2018

02u48 0 Kluisbergen Reiskoffergigant Samsonite Europe wil een groot magazijn optrekken op de site van de vroegere elektriciteitscentrale in Ruien. Het bedrijf koopt er een terrein van 40 hectare. "Oudenaarde blijft het kloppend hart van de distributie, maar we komen magazijnruimte te kort. De uitbreiding naar Ruien kan 40 tot 60 nieuwe jobs opleveren", zegt Patrick Baele, vice-president Finance bij Samsonite.

Acht jaar geleden voerde Samsonite nog een pijnlijke sanering door, die in Oudenaarde bijna 200 banen heeft gekost. Maar de jongste jaren gaan de cijfers bij de reiskoffergigant gestadig de hoogte in. "Als gevolg van de groei de voorbije jaren is ons distributiecentrum in Oudenaarde volledig volzet. We moeten nu al bijkomende magazijnruimte huren. Daarom hadden we bij ons management een plan ingediend om een nieuwe locatie te zoeken, waar we de opslagcapaciteit kunnen uitbreiden", zegt Patrick Baele, vice-president Finance bij Samsonite Europe.





"Het is niet de bedoeling om in Oudenaarde weg te gaan, de stad is het hart van onze distributie in Europa en Afrika. En dat blijft ook zo. De uitbreiding gebeurt bewust op een locatie op amper tien kilometer, om zo maximaal te kunnen genieten van de synergieën, de expertise van het logistieke management en de ervaren medewerkers", zegt Baele. "Naast het voordeel dat het dicht bij Oudenaarde ligt, is er in Ruien ook de nabijheid van de Schelde, waardoor we kunnen gebruik maken van containertransport. Bovendien is die site compleet nieuw. We kunnen daar gebruik maken van 40 hectare grond waar we aan hoogbouw kunnen doen", motiveert Patrick Baele de keuze van de locatie.





40 tot 60 nieuwe jobs

Samsonite wil nog dit jaar een bouwaanvraag indienen. "Het is onze bedoeling om het magazijn volgend jaar te bouwen, zodat het operationeel is in 2020. De uitbreiding brengt ook flink wat tewerkstelling met zich mee. Wij schatten dat er in Ruien veertig tot zestig nieuwe jobs komen in de logistiek", vertelt Baele.





Philippe Willequet, burgemeester van Kluisbergen en ook gedelegeerd bestuurder van VK Global Herpelgem, die de site van de vroegere centrale herontwikkelt, reageert opgetogen op de komst van de multinational.





"Samsonite is al jaren een gevestigde waarde in de omgeving en hun project ligt volledig in lijn met onze doelstellingen voor de site, onder meer doordat zij ook zullen inzetten op de realisatie van watergebonden transport. We zijn heel trots dat een internationaal gerenommeerde speler kiest voor Kluisbergen. Dat is een goeie referentie naar andere kandidaat-investeerders. De komst van Samsonite is bovendien ook een mooi verhaal op vlak van tewerkstelling", besluit Willequet.