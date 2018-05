Samen picknicken tijdens Ronse*Pelouze 18 mei 2018

Burgerbeweging Ronse*Tank organiseert op zondag 20 mei Ronse*Pelouze, een picknick voor alle Ronsenaars in de Stadstuin. Iedereen is welkom vanaf 12 uur met dekentjes, stoeltjes, drank en eten. Wie daar zin in heeft, kan zijn eten delen. De organisatie voorziet een grote tafel die vol met verrassingen komt te staan.





"Zo leer je misschien nieuwe mensen kennen en dat is altijd plezant", klinkt het bij de organisatie. (LDO)