Renners beklimmen de Paterberg in volle finale Lieke D'hondt

07 april 2019

Het is zover: de vrouwen, en even later ook de mannen, beklimmen de Paterberg in Kluisbergen. Het is afzien geblazen, maar de massaal opgedaagde wielerfans schreeuwen hun helden naar boven. De sfeer is hier optimaal. De fans zitten dan ook op de ideale locatie: de renners beklimmen de Paterberg twee keer, de laatste keer in volle finale.

