Regenweer kan familiedag niet verpesten OMLOOP KLUISBERGEN LOKT 3.949 DEELNEMERS THOMAS VANDEWALLE

14 mei 2018

02u25 0 Kluisbergen Omloop Kluisbergen heeft gisteren zowat 400 wandelaars minder gelokt. "Toch was het een geslaagde editie", benadrukt parcoursverantwoordelijke Dirk Polspoel. "We wilden meer families aan de start krijgen en dat is ons gelukt."

De organisatoren mikten dit jaar naast ervaren wandelaars nog meer op families die al wandelend een onvergetelijke dag willen beleven. "De afgelopen jaren merkten we dat de kortere afstanden minder deelnemers hadden. Daarom hebben we besloten het anders aan te pakken", vertelt Eddy Meersschaert van het organiserend comité. Wie zich in zaal Brugzavel inschreef voor een tocht van zes kilometer, werd met de bus naar Calmont op de Kwaremont gevoerd. "Zo kunnen we die mensen een totaal ander parcours aanbieden dan de vorige jaren. Bijkomend voordeel is dat ze hun wandeling onmiddellijk midden de natuur kunnen starten en zes kilometer naar beneden mogen wandelen."





Nieuwe plekjes

Kruishoutemnaar Sylvain Lamont kon de formule wel smaken. "We zijn hier vandaag met zowat de hele familie en het is absoluut genieten. Je komt op plekjes waar je anders nooit komt", aldus Sylvain. "Op het domein van het kasteel van Calmont ontdekten we bijvoorbeeld net het bijzondere verhaal van het kasteel dankzij een tentoonstelling van Erfdeel Kluisbergen. Nu doorkruisen we de beeldentuin van Galerie Beukenhof en die is echt prachtig. Enig nadeel: het parcours is niet zo vlot toegankelijk met een buggy. Het is dus soms wat ploeteren, maar dat laten we niet aan ons hart komen." Om ook de kinderen voldoende te entertainen, werden langs het parcours ook een paardenmolen, volksspelen en een roofvogelshow voorzien.





Moederdag

De populaire wandeltocht was voor veel gezinnen ook een ideale moederdagactiviteit. Zo legde Sylvie Vanden Broucke uit Otegem samen met haar kinderen Lieze (13) en Tibo (8) het parcours van twaalf kilometer af. "Niets is leuker dan samen met mijn kinderen de natuur intrekken", glundert Sylvie. "Ik heb tot nu toe al behoorlijk van mijn dagje genoten. Mijn man en onze andere dochter zijn momenteel nog de 18 kilometer aan het afwerken. Omdat we toch moeten wachten, hebben we onszelf getrakteerd op een pakje friet. Ook dat is genieten", knipoogt ze. Uiteindelijk kwamen het voorbije weekend exact 3.949 deelnemers aan de start. Dat zijn er ruim 400 minder in vergelijking met vorig jaar. "De regen zondagmorgen heeft ongetwijfeld mensen afgeschrikt, ook al was het uiteindelijk ideaal wandelweer", bedenkt parcoursverantwoordeljke Dirk Polspoel. "Toch zijn we bijzonder tevreden. De bedoeling was meer families aan te trekken en dat is ons gelukt."