Recordeditie voor Enclusa Trail: kleine 1.200 lopers doorkruisen het Kluisbos



Lieke D'hondt

24 februari 2019

16u45 0 Kluisbergen De vijfde editie van de Enclusa Trail heeft zich een groot succes getoond. 1.172 deelnemers liepen 7, 11 of 15 kilometer door het Kluisbos. Ook de kinderen konden hun eigen trail run lopen rond het recreatieoord in het Kluisbos.

“Dit is onze beste editie tot nu toe”, zegt Vincent Siringo van Sportevents. “Er blijft bijna geen enkel pad in het Kluisbos onbenut en qua deelnemersaantal deden we nooit beter. We zijn vijf jaar geleden gestart met 120 lopers en jaar na jaar zijn we gegroeid.” Ook nu zien de organisatoren nog ruimte voor progressie. “Volgend jaar zullen we wellicht een extra afstand aanbieden. We zijn al een parcours aan het uitstippelen. We kunnen de lopers ook nog in verschillende waves laten starten, dus we zitten zeker nog niet aan onze maximumcapaciteit.”

