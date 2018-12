Populair festival W-Fest verhuist naar Waregem Expo: “Terug naar bakermat van new wave” Lieke D'hondt

05 december 2018

17u35 0 Kluisbergen W-Fest, het festival voor fans van new wave en synthpop verhuist volgend jaar naar de site in en rond Waregem Expo. “Dat is de enige manier om het voortbestaan van het festival te garanderen”, zegt organisator Erik De Ridder.

Na een eerste editie in Wortegem-Petegem en daarna twee edities in Amougies (Mont-de-l’Enclus), is het W-Fest klaar voor iets helemaal nieuws. Dus verhuist het hele gebeuren naar de site van Waregem Expo. “Een festival dat meer dan dertigduizend bezoekers lokt en blijft groeien, heeft een locatie nodig waar het ten volle ondersteund kan worden”, zegt organisator Erik De Ridder. “In Waregem keren we bovendien terug naar de bakermat van de new wave, want in de jaren tachtig en negentig vonden daar een aantal succesvolle festivals plaats. Die spreken vandaag nog tot de verbeelding.” Belangrijke troef van de festivalzone in Waregem zal de nabijheid van de E17 zijn, waardoor het festival makkelijker bereikbaar is.

Meer comfort

Het W-Fest katapulteert de bezoekers steevast terug naar hun jeugdjaren, met bands die vooral in de jaren zeventig en tachtig hoge toppen scheerden. “Ons doelpubliek is met andere woorden niet het jongste publiek. Zij staan niet graag in de modder op een grote weide, maar willen in alle comfort van de muziek genieten.” Daarom zetten de organisatoren in op vernieuwingen die dat comfort verhogen. Eén van die innovaties is het concept ‘wireless wave’. “De festivalgangers zullen een koptelefoon kunnen lenen, waardoor ze overal op het festival naar hun favoriete bands kunnen luisteren. Of het nu op het toilet is, in de viptent of in een rustig hoekje, de muziek zal overal te beluisteren zijn. Op grote beeldschermen kunnen de bezoekers de bijhorende acts bekijken. Op die manier kunnen we in de stadsrand toch zonder veel overlast een festival organiseren en kan iedereen genieten zoals hij dat wil”, verduidelijkt De Ridder.

Ook de kampeerders zullen welkom zijn in Waregem. “Voor hen voorzien we recycleerbare tenten, zodat we ook op ecologisch vlak ons steentje bijdragen. De kampeerders hoeven bovendien niets zelf mee te brengen: wij voorzien al het nodige, van slaapzakken tot kussens”, besluit De Ridder. De organisator werkt ook aan een concept met slaapkamers die de festivalbezoekers kunnen boeken. “Die kamers zullen ze bijvoorbeeld voor een halfuur kunnen reserveren om een specifieke artiest aan het werk te zien op een televisie aan het bed.”

Hoofdacts

Het vierdaagse festival zal in 2019 plaatsvinden op 15 , 16, 17 en 18 augustus. Heel wat artiesten hebben hun komst al bevestigd, waaronder The Human League, Jimmy Sommerville, Tony Hadley en The Stranglers. Meer info en tickets op de website van het festival.