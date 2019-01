Pianist Tars Lootens speelt in De Brug LDO

04 januari 2019

15u03 0 Kluisbergen Pianist en componist Tars Lootens geeft op zaterdag 26 januari een optreden in De Brug in Kluisbergen.

Lootens is al meer dan veertig jaar actief in de muziekwereld. Hij begeleidde onder meer Johan Verminnen, Zjef Vanuytsel, Toots Thielemans, Jo Lemaire, Will Tura, Maurice Jarre, Rocco Granata en Salvatore Adamo. “Tars Lootens is nog steeds een bevlogen pianist met een hoofd en hart vol muziek. Dat wil hij graag met het publiek delen”, klinkt het.

Het optreden van Tars Lootens start op 26 januari om 20.15 uur in De Brug. Tickets kosten tien euro voor volwassenen en vijf euro voor kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Meer informatie en reservaties via cultuur@kluisbergen.be of 055/23.16.19.