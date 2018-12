Philippe Willequet legt de eed af als burgemeester van Kluisbergen Lieke D'hondt

27 december 2018

15u20 1 Kluisbergen Philippe Willequet (Gemeentebelangen) heeft bij waarnemend gouverneur Didier Detollenaere de eed afgelegd als burgemeester van Kluisbergen.

“Ondertussen is het al de zesde keer dat ik de eed mocht afleggen, maar aan het blijft toch een bijzonder moment”, zegt Willequet. “Je bent jaar in jaar uit burgemeester, maar het moment dat je mandaat wordt hernieuwd is toch speciaal. Het is een herbevestiging van het vertrouwen van de bevolking en dankzij hen wordt je ten slotte verkozen.” Willequet begint nu aan zijn zesde ambtstermijn en is de langstzittende burgemeester van de regio.