Oppositiepartij CD&V+ vraagt betere infrastructuur voor jeugdbewegingen, meerderheid reageert verbaasd: “De oppositie trekt met programmapunt van de meerderheid naar de gemeenteraad” Lieke D'hondt

01 maart 2019

16u13 0 Kluisbergen H et is hoog tijd dat de vier jeugdbewegingen in Kluisbergen elk een eigen en vast lokaal krijgen, vindt oppositiepartij CD&V+. Brecht Lietar trok daarom namens zijn fractie naar de gemeenteraad met vier concrete voorstellen voor de verenigingen.

“Onze jeugdbewegingen hebben een schitterende reputatie en groeien nog jaarlijks. Daardoor komen sommige jeugdbewegingen wel in de problemen, want hun beschikbare ruimtes worden te klein”, zegt Brecht Lietar. “Drie van de vier verenigingen hebben geen eigen lokaal. Ze moeten beroep doen op andere verenigingen of private personen om gebruik te maken van lokalen of opslagruimtes. Wij vinden dat het voor het gemeentebestuur een prioriteit moet zijn om de jeugdverenigingen de nodige zekerheid te geven en hen te voorzien van gemeentelijke lokalen in het centrum van hun eigen dorpskern, dicht bij speelruimtes en bossen. We beseffen dat dat niet allemaal in één keer gerealiseerd kan worden, maar we willen werken aan een langetermijnplan.”

Concreet denkt CD&V+ aan de aankoop van het oud kloostergebouw naast het parochiaal centrum van Zulzeke voor de KLJ, de aankoop van de huidige gebouwen van Scouts Berchem die momenteel nog in private handen zijn en een opwaardering van het lokaal van KRDJU, dat wel al van de gemeente is. Voor Chiro Ruien ziet de partij twee mogelijkheden: “Zij zouden gebaat zijn bij de herbestemming van de kerk of een multifunctionele zaal achter De Pacht.”

“Eigen programmapunt”

Meerderheidspartij Gemeentebelangen reageert verbaast op het voorstel van CD&V+. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). “De oppositie trekt met een programmapunt van de meerderheid naar de gemeenteraad. We hebben in onze verkiezingscampagne beloofd dat we budgetten gaan vrijmaken voor de jeugdverenigingen en we gaan die belofte ook inlossen.” Op de voorstellen van CD&V+ gaat de meerderheid nog niet in. “We gaan eerst overleggen met de jeugdbewegingen en kijken wat hun noden en wensen zijn”, zegt schepen van Jeugd Frank De Backer (Gemeentebelangen).