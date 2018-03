Op fietsexpeditie voor natuurdomein Paddenbroek INITIATIEFNEMERS HOPEN TUSSEN 2.000 EN 3.000 EURO IN TE ZAMELEN LIEKE D'HONDT

16 maart 2018

02u51 0 Kluisbergen Zeven natuurvrienden uit Kluisbergen nemen op 23 en 24 juni deel aan 'Expeditie Natuurpunt' en willen zo geld inzamelen voor natuurdomein Paddenbroek. "We hopen tussen de 2.000 en 3.000 euro te verzamelen", klinkt het.

"We hadden zin om eens iets actiefs te doen voor de natuur", zegt initiatiefneemster Evelien Berteloot van Natuurpunt/MOW Kluisbergen. "We zetten ons al langer in voor de natuur in Kluisbergen, maar dat gaat vaak gepaard met veel vergaderen, mailen en bellen om zaken te regelen en dingen gedaan te krijgen." Tijd dus voor een sportieve uitdaging. Die vond Evelien bij 'Expeditie Natuurpunt', waarbij 75 teams twee dagen lang wandelen, kanoën of fietsen voor de natuur in Vlaanderen.





Paddenbroek

Evelien besloot om samen met Thijs Lietaer, Peter Van de Kerckhove en Freda Van Steenbrugge te kiezen voor het fietsen. Fabrice Dalez traint mee als reserve en Norbert Desmet en Dirk Seigneur zijn de coaches. "In twee dagen tijd zullen we van Diksmuide naar Mechelen fietsen, goed voor een tocht van 250 kilometer", legt Evelien uit. Een hele uitdaging, want niet elk teamlid is een ervaren fietser. "Sommigen onder ons zijn getrainde fietsers, zoals Freda. Of Thijs, hij doet alles met de fiets. Voor mij was het langer geleden dat ik een fiets van dichtbij zag. Ondertussen probeer ik wel drie keer per week te fietsen en het plan is om op zondag allemaal samen te trainen en het aantal kilometers geleidelijk aan op te drijven", vertelt Evelien.





De groep, die zichzelf 'De Pittige Padden' doopte, onderneemt de fietsexpeditie uiteraard niet voor niets. Met de sportieve actie zamelen ze geld in voor natuurdomein Paddenbroek, een gebied van twaalf hectare aan de voet van de Oude Kwaremont in Kluisbergen. Natuurpunt kan dat geld dan aanwenden om het natuurgebied uit te breiden wanneer de kans zich voordoet. "We kozen voor Paddenbroek omdat het een uniek moerasgebied is. Er komen zeldzame dieren en planten in voor en het kan nog uitgebreid worden", verduidelijkt Evelien.





Concert

Om te mogen deelnemen moet de groep minstens 1.500 euro bij elkaar krijgen, maar de 'De Pittige Padden' dromen van een iets groter bedrag. "We hopen tussen de 2.000 en 3.000 euro te verzamelen. We zoeken het bedrag bij elkaar via sponsors, maar we organiseren op zondag 29 april ook een benefietconcert met Kasper Coornaert en Strograss, om 19.30 uur in zaal De Brug", vertelt Evelien.





Voor dat concert zijn er nog tickets beschikbaar via 0494/34.93.96 of freda.vansteenbrugge@gmail.com. In voorverkoop betaal je 16 euro, aan de kassa 20 euro. Je kan de fietsers ook steunen via de site www.expeditienatuurpunt.be/project/9201.