Ontsluitingsweg tegen zwaar verkeer in Berchem 30 juni 2018

Er komt een ontsluitingsweg aan het nog aan te leggen bedrijventerrein op de site van de elektriciteitscentrale in Ruien. Zo hoopt de gemeente een deel van het zwaar verkeer te weren uit het centrum van Berchem. Donderdag heeft de gemeenteraad van Kluisbergen het ontwerp van de weg goedgekeurd. Die zal starten aan de rotonde in Ruien, loopt deels over grond van de vroegere elektriciteitscentrale om te eindigen tussen bouwbedrijf Van Maercke en supermarkt Smatch in Berchem. Daar zal de weg aansluiting vinden met een rotonde die het Vlaams Gewest aanlegt op de N8. Global Herpelgem zal de weg met afgescheiden fietspaden en groene buffering realiseren. De kostprijs wordt geraamd op 3.707.447 euro, maar het bedrijf krijgt voor ongeveer de helft subsidies van het Agentschap Ondernemen. Gedelegeerd bestuurder Philippe Willequet, ook burgemeester van Kluisbergen, stond erop dat de gemeente niet moest bijdragen aan de weg. "Zo wil ik vermijden dat er sprake zou zijn van belangenvermenging." De weg zou eind 2019 klaar zijn. (LDO)