Online bevraging complex project Kluisbos 17 mei 2018

Het complex project Kluisbos is toe aan de tweede fase van het onderzoek.De gemeente, de provincie, het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos gaan in de onderzoeksfase te rade bij de burgers. Ze verzamelen via een online bevraging ideeën en voorstellen om tot een oplossing te komen voor de zonevreemde verkavelingen en het recreatiedomein. Deelnemen kan nog tot 30 juni via kluisbos.createlli.com. Op 19 juni kunnen geïnteresseerden vanaf 15 uur terecht op de info- en dialoogmarkt in het Sport- en Recreatieoord Kluisbos. Daar worden de eerste resultaten van de bevraging besproken met de betrokken partijen en experten. (LDO)