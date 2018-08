Onderhoudswerken aan N36 in Kluisbergen Redactie

27 augustus 2018

17u43 0 Kluisbergen Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 17 september met het structureel onderhoud van de Ronse Baan (N36) in Kluisbergen. De werken zullen zich situeren tussen de Parklaan en de Ronde Van Vlaanderenstraat.

Tijdens de wegenwerken zullen twee asfaltlagen van de rijbaan vervangen worden. Ook het kruispunt aan de Ronde Van Vlaanderenstraat krijgt een onderhoudsbeurt en in de zone tussen de Parklaan en de Stoutegemstraat komen grote plantvakken. De huidige parkeerstrook tussen de Feelbosstraat en de Stoutegemstraat krijgt dan weer een waterdoorlatende verharding.

Tijdens de onderhoudswerken zal er enkel verkeer mogelijk zijn in de richting van Ronse. Het verkeer dat richting Anzegem wil, moet omrijden via de Zandstraat, Hoogbergstraat, Zulzekestraat, Driesstraat, Bruggestraat, Brugzavel, Rozenlaan en Parklaan. Fietsers kunnen tijdens de wegenwerken wel gebruik blijven maken van de fietspaden. Signalisatieborden zullen aanduiden waar de fietsers even moeten afstappen en te voet verder moeten. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat de werken tot eind november zullen duren.