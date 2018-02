Omloop Kluisbergen wil nieuwe gepimpte editie 28 februari 2018

02u52 0 Kluisbergen Elk jaar nemen duizenden wandelaars deel aan de Omloop Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen, maar dit jaar zou het evenement er wel eens anders kunnen uitzien. De organisatoren willen de Omloop pimpen. En daarvoor doen ze een beroep op mensen uit de regio.

"Dit jaar is het tijd voor vernieuwing. Net zoals veel van onze wandelaars grenzen willen verleggen, vinden wij het tijd om daar ook eens aan te denken", zeggen de organisatoren. "We gingen al in dialoog met wandelaars om samen te bekijken op welke vlakken we het concept en format van onze mooiste wandeling kunnen herwerken, maar we zijn er ook van overtuigd dat we heel wat kunnen opsteken van mensen uit de regio." Daarom organiseert het bestuur van Omloop Kluisbergen op maandag 19 maart van 19 uur tot 22 uur een co-creatie workshop in GOC Kwaremont. Het bestuur benadrukt dat iedereen kan bijdragen aan de denkoefening in kleine groepjes. Wie mee wil denken, kan zich vooraf inschrijven via het formulier op www.wandelen.be/cocreatie.





(LDO)