Omloop Kluisbergen transformeert naar Helletocht met lange afstanden 12 juni 2018

02u54 0 Kluisbergen De Omloop Kluisbergen zal in 2019 een make-over ondergaan. De organisatoren schrappen de korte afstanden en zullen zich focussen op de lange tochten van 25, 50 en 75 kilometer. De Omloop krijgt ook een nieuwe naam: 'Helletocht'.

"De afgelopen editie hebben we gemikt op de korte afstanden met veel randanimatie, maar het publiek is er niet op afgekomen", legt voorzitter Marc Browaeys uit. Die vaststelling heeft de organisatie van het populaire wandelevenement aan het denken gezet. "Volgens ons is het aanbod korte afstanden te groot. Daarom hebben we beslist om de Omloop te bewaren voor mensen die houden van een uitdaging." Dat zal zich vertalen in lange wandeltochten van 25, 50 en 75 kilometer over moeilijke parcours die alle hellingen in de streek aandoen. "We gaan eigenlijk de Dodentocht in Bornem achterna, al is een tocht van honderd kilometer in onze streek niet haalbaar omdat de deelnemers dan ook 's nachts wandelen. Wij kunnen hen niet in het donker door het bos sturen, dus kiezen we voor een tocht van 75 kilometer." De Helletocht zal in tegenstelling tot de Omloop enkel op zaterdag plaatsvinden. Dat maakt het voor de organisatoren en vrijwilligers iets makkelijker om alles in goede banen te leiden. (LDO)