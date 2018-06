Nieuwe snoezelbadkamer voor vzw De Bolster dankzij 24-urenloop 22 juni 2018

02u31 0

Vzw De Bolster in Kluisbergen heeft een nieuwe snoezelbadkamer. De voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel kon de nieuwe badkamer inrichten dankzij een gift van 6.500 euro. De vzw ontving het geld in 2016 van de organisatoren van de 24-urenloop in Oudenaarde. In de snoezelbadkamer kunnen de cliënten van vzw De Bolster extra tot rust komen dankzij een snoezelbad, lichteffecten en muziek.





(LDO)