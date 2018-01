Nieuwe afdelingsvoorzitter legt de eed af 02u43 0 Foto Ronny De Coster Nikolaas Simoens legde dinsdag de eed af als afdelingshoofd van de rechtbank.

Kluisbergen





Rechter Nikolaas Simoens (46) uit Kluisbergen heeft dinsdag de eed afgelegd als nieuwe afdelingsvoorzitter van de rechtbank van Oudenaarde.





Simoens volgt zo rechter Anne-Marie De Deken op die na vijf jaar voorzitterschap haar mandaat niet meer verlengt.





Logische stap

"Voor mijn pensioen is het nog te vroeg, dus ga ik gewoon verder aan de slag als rechter", laat De Deken weten. Voor Simoens is het voorzitterschap een logische stap. Hij is ondertussen al tien jaar actief als rechter in Oudenaarde en was sinds vorig jaar ondervoorzitter van de afdeling. (DCRB/LDO)