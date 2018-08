Nieuw hotel, restaurant en café op Hotond PIETER LOOSE BLAAST GEKENDE SITE NIEUW LEVEN IN LIEKE D'HONDT

13 augustus 2018

Kluisbergen Pieter Loose uit Ronse gaat de site rond de molen op de Hotond in Kluisbergen helemaal opwaarderen met een nieuw hotel, restaurant, café en park. "De molen zal weer helemaal tot zijn recht komen."

Elke dag rijdt Pieter Loose voorbij de Hotond en elke keer is hij onder de indruk van de locatie. "De Hotond is een prachtige plek, maar de gebouwen zijn oud en het ligt er wat troosteloos bij. De locatie verdient een investering", zegt Pieter. Zo begon het plan te rijpen om de site zelf op te waarderen. De komende maanden zal in de weide naast de molen een nieuwbouw verrijzen met een restaurant en een hotel met acht kamers. Er komt ook een park dat voor iedereen vrij toegankelijk zal zijn. Toch draaien alle vernieuwingen op de Hotond rond de molen. Om die helemaal tot zijn recht te laten komen, zullen het huidige café en woonhuis voor de molen verdwijnen. "In de molen komt een authentiek café waar je ook de geschiedenis van de locatie kan terugvinden. De trap zullen we vernieuwen zodat hij beter toegankelijk is en de mensen makkelijker kunnen genieten van het prachtige uitzicht op de molen." Alle investeringen zullen gebeuren met respect voor de natuur en de geschiedenis van de plek. "We beseffen dat we een icoon in de streek drastisch veranderen. We willen dat zo duurzaam mogelijk doen. De nieuwbouw zal daarom deels onder de grond zitten en krijgt een groen dak, dat schuin zal staan. Als je op de molen staat, zie je eigenlijk gewoon de weide omdat het gebouw volledig is geïntegreerd in het landschap."





Belevingscentrum

Eens de Hotond is verbouwd, moet de site een belevingscentrum worden dat vrij toegankelijk zal zijn. Ook mensen die niet in het hotel logeren of komen eten in het restaurant zijn er welkom. "We willen de Hotond teruggeven aan de mensen. Dat is de filosofie achter het project. Het moet een plek zijn waar iedereen naartoe kan komen om van het uitzicht te genieten. Maar ook toeristen die een hele dag hebben gefietst zijn welkom om de douches en afspuitinstallaties te gebruiken zonder de verplichting om iets te eten of drinken", zegt Pieter. De toeristen die wel in het hotel logeren, zullen de Hotond als uitvalsbasis hebben. "Het is de bedoeling dat zij de Vlaamse Ardennen geproefd en gevoeld hebben als ze terug naar huis gaan. Dat bedoelen we redelijk letterlijk: proeven van de streekgerechten en streekbieren en de pijn voelen in de kuiten van het vele wandelen en fietsen." Wie in het hotel wil logeren, hoeft bovendien niet bang te zijn om met vuile schoenen binnen te komen. "We profileren ons als sporthotel. Dat wil zeggen dat de mensen die vuile kleren of schoenen hebben omdat ze de natuur beleefd hebben door te wandelen in het bos of te fietsen ook welkom zijn, of het nu zakenlui of sporters zijn." Als alles goed gaat, moet de site klaar zijn tegen de Ronde van Vlaanderen in 2019.