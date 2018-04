Natuurcoach laat je bos weer door bomen zien AGENTSCHAP NATUUR EN BOS START LOOPBAANCENTRUM IN KLUISBOS RONNY DE COSTER

27 april 2018

02u50 0 Kluisbergen Met een natuurcoach het bos induiken om professionele knopen door te hakken? Het kan voortaan onder meer in het Kluisbos. Het Agentschap Natuur en Bos start er een zogenaamd loopbaancentrum. Onder anderen Kluisbergenaar Luc Mastelinck loodst de deelnemers door het bos naar een oplossing.

Wie ervan droomt om professioneel andere wegen in te slaan, maar toch onbeslist ter plaatse blijft trappelen, kan voortaan een opmerkelijke loopbaanbegeleiding volgen bij het gloednieuwe loopbaancentrum van het Agentschap van Natuur en Bos. Onder meer in het Kluisbos in Kluisbergen gaat een zogenaamde natuurcoach dan letterlijk met je op pad. "Dit is voor werknemers die toe zijn aan een nieuwe professionele uitdaging, die meer plezier zoeken in hun job, die hun loopbaan een nieuwe boost willen geven of die dreigen in een burn-out terecht te komen", schetst Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap Natuur en Bos.





"Coaching in de natuur is inspirerend en rustgevend. Door fysieke beweging krijg je een boost aan zuurstof en dat veroorzaakt op zijn beurt ook een mentale beweging. En de natuurlijke omgeving zorgt voor ontspanning, rust en een spontane focus. Wij willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van de Vlaamse natuur", zegt Evenepoel. "Onze 80.000 hectare bos en natuurgebied zijn, behalve een topbestemming voor recreatie en vrijetijdsbesteding, een uitstekende partner in het professionele leven. Het zou bijna overkomen als schuldig verzuim, als we de natuur die rol niet zouden laten spelen", motiveert Evenepoel het initiatief.





Het Kluisbos is één van de plaatsen waar het coachen in de natuur gebeurt en Luc Mastelinck uit Kluisbergen is één van de begeleiders. "Het Kluisbos is een prachtige omgeving om dit soort sessies te doen", zegt Mastelinck. "In het bos heb je veel hellingen. Dat laat toe om samen met je coach niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk een soms misschien lastig parcours af te leggen. Dit bos heeft ook een grote diversiteit aan natuur. En hoewel het Kluisbos heel veel bezoekers heeft, kan het hier op bepaalde momenten ook heel rustig zijn."





Wie een natuurcoaching wil volgen, betaalt die met zogenaamde loopbaancheques. Die kosten 40 euro en geven recht op vier uur begeleiding. De Vlaamse overheid legt daar nog fors bij: maar liefst 550 euro per sessie van vier uur.





Meer info: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding