Na de koers, de vuilnisbelt: zo laat publiek de Kwaremont achter Henk Deleu

07 april 2019

Misschien trok het teleurgestelde publiek meteen huiswaarts na het aanhoren van de naam van de winnaar, de verrassende Italiaan Alberto Bettiol, maar de Oude Kwaremont zag er, nauwelijks een uur na de aankomst van Vlaanderens Mooiste, niet echt fraai uit. Bermen, grachten en velden lagen bezaaid met bekertjes, plastic, een eenzame frigobox tot zelfs hele vuilniszakken. Misschien moet volgend jaar toch even het afvalplan herbekeken worden. Of de wielerfan even op klimaatmars sturen, misschien...