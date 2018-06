N8 krijgt trajectcontrole 25 juni 2018

02u31 0

Er komt trajectcontrole op de N8, de weg tussen Kluisbergen en Oudenaarde. Het systeem meet de snelheid van het verkeer over een afstand van 8 kilometer. Het is één van de 34 nieuwe trajectcontroles die minister Ben Weyts (N-VA) langs gewestwegen heeft geactiveerd. Binnen dit en een jaar volgen er nog eens bijna 70 tracés langs gewestwegen. In de loop van 2019 moeten ook de eerste 40 locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera's die zowel dienen voor trajectcontrole als voor criminaliteitsbestrijding. "Trajectcontrole is rechtvaardig én efficiënt in onze strijd voor minder verkeersdoden. En ze kan ongevallen op basis van overdreven snelheid te vermijden. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject", motiveert Weyts. (DCRB)