Muziek en avontuur lokken massa naar Zulzeekse Feesten 30 juli 2018

De organisatoren van de Zulzeekse Feesten mogen terugblikken op een topeditie.





"We hebben nog nooit zo veel volk gehad", zegt medeorganisator Peter Decordier. Op vrijdagavond tekende de jeugd present om samen met onder meer Gunther D van Studio Brussel er een stevige party van te maken. Zaterdag zakte maar liefst 3.000 man af naar de kleine Kluisbergense deelgemeente af voor optredens van The Kids en Golden Earring. "We hebben dan ook alle records gebroken." Zondag was de opkomst voor het eetfestijn ook al hoger dan de afgelopen jaren en ook de Adventure Run was een schot in de roos. Enkele honderen sportievelingen waagden zich aan een spectaculaire 6 kilometer door bos, water, beken en hoge obstakels. (TVR)