Met 88 km/uur in bebouwde kom 24 maart 2018

M. O. (29) uit Kluisbergen moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij met 88 kilometer per uur geflitst werd in de bebouwde kom. "Ik kan enkel toegeven dat ik te snel reed en daarvoor mijn excuses aanbieden", vertelde de man. De politierechter hield rekening met zijn blanco strafregister en legde hem een geldboete van 160 euro en 8 dagen rijverbod op.





(TVR)