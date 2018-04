Met 0,80 promille achter stuur betrapt 19 april 2018

T. L. (26) uit Kluisbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 0,80 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt. De man kreeg in eerste instantie een minnelijke schikking van 600 euro toegestuurd, maar betaalde die niet. "Ik ben een jonge gast die nog nog niet lang alleen woont. Door vele andere kosten, kon ik de boete niet betalen", vertelde hij. "Het zal je nu nog duurder uitkomen", repliceerde politierechter Pieter De Meyer. Die legde hem een geldboete van 1.200 euro en een maand rijverbod op. (TVR)