Libbrechtwandeling in Zulzeke 06 maart 2018

Het Libbrechtgenootschap organiseert op zondag 15 april een gegidste wandeling als herdenking aan professor Ulrich Libbrecht. De wandeling start om 14 uur aan de parochiezaal van Zulzeke in de Zulzekestraat 17a, maar je kan er al vanaf 11 uur terecht voor de herdenking en een broodmaaltijd met soep. De wandeling is gratis, maar inschrijven via





www.libbrechtgenootschap.org is verplicht. (LDO)