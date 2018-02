Levenslang gratis naar W-Festival OPKIKKER VOOR MUZIEKFAN NA ZWAAR ONGEVAL VORIG JAAR LIEKE D'HONDT

10 februari 2018

02u58 23 Kluisbergen De organisatoren van het W-festival in Amougies bij Kluisbergen hebben zich van hun mooiste kant laten zien. Fan Lode Keirsebilck (53) mag voor de rest van zijn leven gratis naar het new wave-festival omdat hij de editie van vorig jaar miste door een zwaar verkeersongeval.

Het W-festival is dit jaar nog maar aan haar derde editie toe, maar Lode Keirsebilck is wel een fan van het eerste uur. In 2016 woonde hij de eerste editie van het festival bij, toen nog in Wortegem-Petegem. "Het jaar nadien verhuisde het festival naar het vliegveld van Amougies, maar daar had ik nog nooit van gehoord", vertelt Lode. "Daarom ging ik een week voor het festival al eens ter plaatse kijken met een vriend. We reden met de motor van Koksijde naar Amougies om te kijken waar we zouden kamperen en hoe we het best naar het festivalterrein konden gaan. Op de terugweg gebeurde een accident. Een tractor maaide mij van de weg, mijn vriend zag alles gebeuren."





Verlamd

Het verdict was bijzonder zwaar. Lode is verlamd aan zijn benen en is aan zijn rolstoel gekluisterd. "Na mijn ongeval heeft mijn vrouw gebeld met de organisatoren van het festival om de tickets te annuleren, maar dat was niet mogelijk", herinnert Lode zich. "Maar ze kwamen wel met een andere oplossing." Organisator Erik De Ridder stelde voor om Lode een abonnement voor het leven te geven. "We zouden het fijn vinden als hij de volgende jaren met zijn familie en vrienden naar het festival kan toeleven", zegt Erik.





"Dat betekent heel veel voor mij. Ik denk niet dat er veel organisaties zo'n toffe geste zouden doen. Met wat geluk kan ik nog 25 jaar naar het festival gaan", zegt Lode. Het festival valt dan ook in de smaak bij de man. "Er spelen altijd toffe groepen die me doen denken aan mijn jeugdjaren. De muziek roept herinneringen op aan de jukeboxen op café met liedjes van bijvoorbeeld Duran Duran", mijmert Lode. "Het is ook het enige festival waar mensen van mijn ouderdom, zelfs de grootste droogstoppels, staan te dansen."





Revalidatie

Gisteren kwam organisator Erik De Ridder het abonnement zelf overhandigen aan Lode in het revalidatiecentrum K7 van het UZ Gent. Daar werkt Lode al een halfjaar aan zijn revalidatie. De ontmoeting met de organisator doet Lode al verlangen naar het festival dat plaatsvindt van 16 tot 19 augustus. Vier dagen doorbrengen op het festival zal wellicht moeilijk zijn, maar Lode is van plan om zo veel mogelijk langs te komen.





"Wij kijken er al naar uit om Lode tijdens de komende editie als eregast te begroeten", besluit Erik.