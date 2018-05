Leerlingen blij met 'De wraak van ridder Piepus' 16 mei 2018

02u53 0

De kinderen het derde leerjaar van de Vrije School Ruien waren in de wolken toen ze allemaal een boek van Marc de Bel mee naar huis mochten nemen. "De wraak van ridder Piepus" is niet alleen een grappig en spannend verhaal, het leert de kinderen ook hoe ze moeten omgaan met afval. Bij het boek zit ook een werkboekje dat meester Robin van de Vrije School mee hielp samenstellen. De leerlingen gingen in de klas aan de slag met de milieutips.





(LDO)