Kunstenaar Christian Silvain kan opgelucht ademhalen: plagiaat in China draait uit op succesverhaal Lieke D'hondt

08 maart 2019

14u29 0 Kluisbergen Plagiaat door een Chinese kunstenaar lijkt uiteindelijk goed uit te draaien voor kunstschilder Christian Silvain uit Kluisbergen. Ye Yongqing maakt al jaren furore met gekopieerde werken van Silvain, maar nu veroordelen de Chinese media het plagiaat. Meer nog, musea en galerieën in China hebben interesse gekregen in het werk van Sylvain.

Ye Yongqing is een naam als een klok in de Chinese kunstwereld. Hij is een belangrijke kunstenaar, curator en professor. Nu dreigt hij van zijn voetstuk te vallen, want ook in China hebben ze ontdekt dat zijn werk niet zo origineel is als eerst gedacht. Veel schilderijen van de man zijn namelijk gebaseerd op werken van Christian Silvain, een kunstschilder uit Kluisbergen. Hij vertelde vorige maand onder meer in Het Laatste Nieuws hoe de Chinese schilder na een expositie in Parijs zijn werken begon te kopiëren. Sommige werken van Ye Yongqing zijn bijna een exacte kopie van Silvains werken, in andere werken vergroot hij enkel een detail uit.

De Chinees verwierf wereldwijde faam met die kunst en exposeerde zelfs in Europa. In de grote veilinghuizen Sotheby’s en Christie’s gingen zijn werken onder de hamer. Ondertussen is het verhaal opgepikt door de Chinese media, die Ye Yongqing nu openlijk betichten van plagiaat. In de lokale krant Southern Metropolis Daily geeft Ye Yongqing via zijn entourage toe dat zijn werken geïnspireerd zijn op die van Silvain. Het woord ‘plagiaat’ neemt hij niet in de mond. Hij zegt wel contact te willen opnemen met Silvain, maar dat is tot op vandaag nog niet gebeurd.

Ook andere musea en galerieën hebben interesse in Silvain. Onze telefoon staat niet stil. Het lijkt er op dat het rijk van Ye Yongqing uit is Jos Depypere

Wie wel al contact opnam, is het Long Museum in Shanghai, het grootste van de stad. Dat had drie werken hangen van Ye Yongqing, maar die vliegen nu definitief de deur uit. Het museum heeft ondertussen aan Silvain gevraagd om er te exposeren. “Een aanbod waar we graag op ingaan”, zegt Jos Depypere, de galeriehouder van de Kluisbergense kunstenaar. “Ook andere musea en galerieën hebben interesse gekregen in Silvain. Onze telefoon staat niet meer stil. Het lijkt er op dat het rijk van Ye Yongqing uit is in China.”

Erezaak

Maar de afgelopen decennia gingen de werken van Ye Yongqing vlot de deur uit. De Chinese krant China Daily berekende dat de man voor ruim 13 miljoen euro aan werken verkocht heeft. De schilderijen getekend door de Chinese kunstenaar werden dan ook bijna tien keer zo duur verkocht als die van de Kluisbergenaar.

Silvain liet in eerdere interviews als weten dat geld niet zijn drijfveer is bij het ontmaskeren van de Chinese kunstenaar. Voor hem is het een erezaak. “Voor het geld moet ik het niet doen, maar ik vind het wel frustrerend. Het is alsof de kunst op zich minder belangrijk is geworden dan geld. Mocht ik het geld dat Yongqing met mijn werken heeft verdiend, toch terugkrijgen, dan zou ik het wegschenken.”