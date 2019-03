Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers legt seingevers in de watten Lieke D'hondt

18 maart 2019

14u57 0 Kluisbergen Zonder seingevers is er geen koers, en dus legde de Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers uit Kluisbergen haar seingevers in de watten met een breugelmaal.

Penningmeester Guy Meurez brak er een lans voor de seingevers. “Seingevers zijn onmisbaar tijdens de wielerwedstrijden. Ze staan in voor de veiligheid van de renners, de toeschouwers en de andere weggebruikers. Momenteel zijn onze seingevers tussen de 50 en 75 jaar en het is moeilijk om nog jonge gasten te vinden die de taak vrijwillig willen uitvoeren. De seingevers krijgen een vergoeding van 10 euro van de organisatoren van de wedstrijd. Het zal dus de taak worden van de wielerclubs om een hogere vergoeding te voorzien, of er zullen budgetten moeten komen van het gemeentebestuur.”