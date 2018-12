Kluisbergen toont warm hart: 19.000 euro ingezameld in één weekend

Lieke D'hondt

09 december 2018

19u29 0 Kluisbergen Kluisbergen liet zich het afgelopen weekend van zijn warmste kant zien. De gemeentediensten organiseerden voor het eerst samen met enkele verenigingen Het Warmste Weekend. De acties leverden 19.000 euro op voor verschillende goede doelen van Music for Life.

Iedereen heeft zijn eigen redenen om geld te doneren of in te zamelen voor een goed doel. Vaak uit sympathie, of omdat een goed doel hen nauw aan het hart ligt. Maar er zijn ook veel mensen die een specifiek initiatief op poten zetten om vrienden, familie of kennissen te steunen. Dat deed ook de oud-leiding van Chiro Ruien: de Patrovjeu. Zij hielden het hele weekend een chalet open op de festivalsite van het Warmste Weekend. “We verkopen het hele weekend verse pizza’s, cava, Plukker-bier en frisdrank voor het Kinderkankerfonds”, vertelt Leen Messiaen. “We hebben de actie op poten gezet om onze vrienden te steunen. Hun elfjarig zoontje Briek moet vechten tegen leukemie. We kunnen niet veel voor hen doen, maar we willen op deze manier tonen dat we met hen meeleven.” De vrienden wisselen elkaar af zodat het chaletje voortdurend open is. “Voor ons is het een kleine moeite, maar voor onze vrienden is het een hart onder de riem. Zij zijn nu een beetje geïsoleerd van de wereld. Hun zoontje mag niet veel bezoek ontvangen omdat er dan kans is op infecties. Op deze manier weten ze dat we wel aan hen denken.”

Kom op tegen Kanker

De mannen en vrouwen van wielerclub ’t Kwa Verzet uit Kluisbergen hadden ook een bijzondere reden om geld in te zamelen. Zij reden 24 uur op rollen voor Kom op tegen Kanker. “We kozen dat goed doel omdat drie van onze leden getroffen zijn door kanker”, zegt voorzitter Wim Vanhaesebroeck. “Eén van hen komt zelfs een stukje meefietsen.” De 44 deelnemende wielrenners reden in blokken van twee uur en konden zo de 24 uur overbruggen.

19.000 euro

De acties van ’t Kwa Verzet en Patrovjeu zijn maar enkele van de vele initiatieven tijdens het Warmste Weekend. Op vrijdag, zaterdag en zondag waren er ook meerdere optredens van muziekgroepen die gratis kwamen spelen voor het goede doel. Er was een Warmste Nacht met Remastered 2 Dj’s, optredens van de leerlingen van de Kunstacademie, een wandeltocht, fietstocht, loopwedstrijd, spinningsessies, het Groot dictee heruitgevonden en heel wat verenigingen verkochten lekkers in de chalets. Alles samen brachten de acties van het Warmste Weekend 18.375 euro in het laatje voor Music for Life. De schepenen van Kluisbergen maakten er een rond getal van: 19.000 euro.