Kluisbergen heeft (bijna) opnieuw een badmintonclub Lieke D'hondt

12 november 2018

10u04 0 Kluisbergen Goed nieuws voor sportieve Kluisbergenaars. Binnenkort starten Eva Vansteenkiste, Charles Deberlanger en Florian Vanbrakel met een nieuwe recreatieve badmintonclub in de sporthal.

“Vroeger speelden we badminton in een club, maar die viel uiteen toen de studenten begonnen aan hun hogere studies”, zegt Charles. “Met een paar vrienden hebben we nu besloten om elke week samen te badmintonnen en dus een nieuwe, recreatieve club op te starten.” In de club kan iedereen terecht, ongeacht leeftijd en niveau. “Iedereen is welkom. Zo leren we nieuwe mensen kennen en kunnen de leden regelmatig tegen iemand anders spelen. Je hoeft zelfs nog niet te kunnen badmintonnen, maar dan breng je wel best iemand van je eigen niveau mee”, zeggen de initiatiefnemers.

Momenteel polsen Eva, Charles en Florian nog of er voldoende interesse is bij de Kluisbergenaars. Daarom organiseren ze tot eind december elke week gratis initiaties van 21.30 tot 23 uur in de sporthal. Vanaf 2019 gaat de recreatieve club dan echt van start.