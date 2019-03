Kloosterstraat binnenkort schoolstraat? Gemeentebelangen overweegt automatische slagboom te plaatsen Lieke D'hondt

17u01 0 Kluisbergen Het schepencollege van Kluisbergen overweegt om van de Kloosterstraat in Berchem een schoolstraat te maken. Een geautomatiseerde slagboom zou de straat dan kunnen afsluiten tijdens de ochtend- en avondspits aan het begin en einde van de schooldag.

“De directies en ouderraden van de scholen in de Kloosterstraat zien zo’n systeem wel zitten”, zegt schepen van onderwijs Frank De Backer (Gemeentebelangen). “Momenteel werken we aan De Pacht in Ruien ook al met een slagboom en dat krijgt goede reacties.”

Door de Kloosterstraat op de drukste momenten verkeersvrij te maken, hoopt het gemeentebestuur dat meer leerlingen met de fiets of te voet naar school zullen komen. Bewoners en handelaars in de straat zouden via een kaart de slagboom zelf kunnen bedienen. Als de slagboom er komt, zal er eerst een proefperiode doorlopen worden om de effecten ervan te evalueren.