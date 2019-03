Kleuters van Vrije School Ruien ruimen zelf de straten op: “Niet flink als mensen afval op straat gooien” Lieke D'hondt

21 maart 2019

14u11 0 Kluisbergen De straten rond de Vrije School Ruien in Kluisbergen zien er opvallend netjes uit. Dat is vooral te danken aan de leerlingen van de tweede kleuterklas. Zij gaan sinds enkele dagen op pad met vuilzakken en afvalgrijpers om de straten op te ruimen.

“Alfons heeft in de klas verteld dat hij regelmatig met zijn papa zwerfafval opruimt op straat. De kinderen waren meteen enthousiast en wilden ook zelf de handen uit de mouwen steken”, vertelt juf Veerle. En zo geschiedde. Tijdens de Mooimakerscampagne, die loopt van 16 tot 31 maart, trekken de kleuters met plezier de straat op om het afval op te ruimen. Ze doen het met de glimlach, maar toch zijn ze ontgoocheld. “Het is niet flink dat iedereen papiertjes, flesjes, sigaretten en blikjes op straat gooit”, vertellen de kinderen. Zij weten al goed dat afval thuis hoort in de vuilnisbak, nu de rest nog.