Kindercarnaval met verkiezing prins en prinses in De Brugzavel Lieke D'hondt

28 februari 2019

De jeugdraad en jeugddienst van Kluisbergen nodigen de kinderen op 3 maart uit in De Brugzavel voor het Kindercarnaval. Op de eerste zondag van de krokusvakantie is iedereen welkom tussen 14 en 17 uur om gratis mee te feesten. Kom zeker ook verkleed, want dan kan je verkozen worden tot de prins of prinses van het carnaval.