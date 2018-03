Kasteeldomein verwelkomt trouwers HOVE VAN HERPELGEM ZORGT VOOR EVENTS OP RUSTIGE LOCATIE LIEKE D'HONDT

02 maart 2018

03u07 0 Kluisbergen Je zou het niet zeggen als je langs de resten van de oude elektriciteitscentrale van Ruien rijdt, maar iets verder in de Avelgemstraat ligt een oase van rust: Hove van Herpelgem. Deze nieuwe evenementenlocatie op het domein van het kasteel van Herpelgem wil een antwoord bieden op de grote vraag naar unieke locaties voor trouwfeesten en bedrijfsevenementen in de regio.

Het kasteel van Herpelgem draagt al een uitgebreide geschiedenis met zich mee. Het kasteelhuis dat nog steeds op het domein staat, dateert al van 1774. Op het eind van de 19e eeuw kreeg het kasteel een nieuwe invulling als Brasserie Reyntjens, een brouwerij vernoemd naar oud-burgemeester Luc Reyntjens. Die brouwerij werd in 1991 gesloopt en vervangen door een autobergplaats. Nu is het domein klaar voor een nieuw hoofdstuk. De eigenaars bouwden er een nieuwbouw met twee grote feestzalen naast het historische kasteel, met een capaciteit van driehonderd gasten. De tuin werd dan weer uitgebreid met een parking voor 150 wagens.





Privéfeesten

Hove van Herpelgem moet enerzijds dienen voor bedrijven die seminaries, bedrijfsfeesten of teambuildings willen organiseren en is anderzijds de uitgelezen locatie voor privéfeesten zoals huwelijken en verjaardagsfeesten. De locatie is volgens uitbaatster Annabelle Van Malderghem een grote troef. "Hove van Herpelgem combineert het historisch kader van het kasteel met het groene kader van de tuin en de omgeving. Het is hier dan ook in elk seizoen prachtig. Je kan op het terras genieten van een zomerse zonsondergang, maar de regen die op de ruiten tikt is evengoed mooi om zien op een regendag in de herfst."





Fotogenieke locatie

Voeg daar nog eens het zicht op de Schelde en de nabijheid van het Kluisbos aan toe en je krijgt een fotogenieke locatie die koppels ook mogen gebruiken om hun huwelijksfoto's te maken of om de trouwceremonie te organiseren. "We bevinden ons bovendien in het walhalla van de bed&breakfasts. Gasten die van iets verder moeten komen, kunnen dus makkelijk een plaats vinden om te overnachten", vertelt Annabelle. Ook binnen hebben de eigenaars er alles aan gedaan om een idyllisch kader te creëren. De grote lusters, de glaspartijen en de imposante trap springen meteen in het oog. Dat de evenementenlocatie nu al in de smaak valt, blijkt ook uit de boekingen. "De rest van het jaar is al volledig volgeboekt en zelfs voor 2019 zullen de mensen zich moeten haasten", zegt Annabelle. Momenteel leggen de arbeiders de laatste hand aan de evenementenlocatie. De vloeren worden geboend, de lusters worden perfect gepositioneerd en de laatste deurklinken worden geïnstalleerd. Zo zal alles klaar zijn voor de grote opening op donderdag 8 maart.